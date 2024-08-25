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«Балтика» одержала победу над «КАМАЗом» в матче 7-го тура Первой лиги

«Балтика» одержала победу над «КАМАЗом» в матче 7-го тура Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Никишин – 87'    

Единственный гол на 87-й минуте забил нападающий «Балтики» Кирилл Никишин. В ходе игры арбитр показал пять жёлтых карточек.

После этой игры «Балтика» набрала 10 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. У «КАМАЗа» осталось семь очков, он находится на 13-й строчке.

В следующем туре 31 августа «Балтика» отправится на выездной матч и встретится с «Енисеем». «КАМАЗ» 1 сентября проведёт домашний матч с «Нефтехимиком».

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