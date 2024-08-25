«Балтика» одержала победу над «КАМАЗом» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 87-й минуте забил нападающий «Балтики» Кирилл Никишин. В ходе игры арбитр показал пять жёлтых карточек.

После этой игры «Балтика» набрала 10 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. У «КАМАЗа» осталось семь очков, он находится на 13-й строчке.

В следующем туре 31 августа «Балтика» отправится на выездной матч и встретится с «Енисеем». «КАМАЗ» 1 сентября проведёт домашний матч с «Нефтехимиком».