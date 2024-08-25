Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Допустили достаточно много ошибок». Илич — о поражении «Пари НН» в матче с «Крыльями»

«Допустили достаточно много ошибок». Илич — о поражении «Пари НН» в матче с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«Прежде всего, хочу сказать, что мы играли против хорошей команды. У самарцев было много моментов по ходу встречи. Во втором тайме мы открыли счёт, но потом допустили достаточно много ошибок.

— Именно ошибки не позволили удержать победу?
— Если мы пропускаем, да, я считаю, что причина в наших ошибках.

— Проиграли одному из прямых конкурентов. Что дальше?
— Нужно продолжать работать, отдаваться в каждой игре и стараться не допускать ошибки, — приводит слова Илича пресс-служба нижегородского клуба.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу над «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android