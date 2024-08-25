«Допустили достаточно много ошибок». Илич — о поражении «Пари НН» в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

«Прежде всего, хочу сказать, что мы играли против хорошей команды. У самарцев было много моментов по ходу встречи. Во втором тайме мы открыли счёт, но потом допустили достаточно много ошибок.

— Именно ошибки не позволили удержать победу?

— Если мы пропускаем, да, я считаю, что причина в наших ошибках.

— Проиграли одному из прямых конкурентов. Что дальше?

— Нужно продолжать работать, отдаваться в каждой игре и стараться не допускать ошибки, — приводит слова Илича пресс-служба нижегородского клуба.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.