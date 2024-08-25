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Эндрик забил свой дебютный гол за мадридский «Реал»

Эндрик забил свой дебютный гол за мадридский «Реал»
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Бразильский нападающий «Реала» Эндрик забил свой дебютный мяч за «сливочных», отличившись в матче 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0). На 90+6-й минуте Эндрик чуть правее центра у линии штрафной получил пас от Браима Диаса, одним движением ушёл от игрока соперника и ударил в ближний угол

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'     2:0 Диас – 88'     3:0 Эндрик – 90+6'    

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Хавбек Браим Диас на 88-й минуте удвоил преимущество хозяев.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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