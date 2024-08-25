«Чайка» уверенно обыграла «Енисей» в матче Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Чайка» принимала красноярский «Енисей. «Чайка» одержала победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте забил защитник «Чайки» Александр Нестеров. На 72-й минуте Нестеров оформил дубль.

После этой победы «Чайка» набрала 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей», в свою очередь, с девятью очками расположился на 10-й строчке.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 14 баллов после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 13 очков в семи встречах.