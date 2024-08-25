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«Чайка» уверенно обыграла «Енисей» в матче Первой лиги

«Чайка» уверенно обыграла «Енисей» в матче Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Чайка» принимала красноярский «Енисей. «Чайка» одержала победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Нестеров – 22'     2:0 Хохлачёв – 72'    

На 22-й минуте забил защитник «Чайки» Александр Нестеров. На 72-й минуте Нестеров оформил дубль.

После этой победы «Чайка» набрала 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей», в свою очередь, с девятью очками расположился на 10-й строчке.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 14 баллов после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 13 очков в семи встречах.

Турнирная таблица Первой лиги
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