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«Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил в начале второго тайма

«Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке.

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