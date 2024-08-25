«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ после 6-го тура

Московский «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 25 августа, железнодорожники обыграли «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России со счётом 3:2. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков за шесть матчей и возглавили турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты ответный мяч «Ростова» забил нападающий Роналдо. На 37-й минуте защитник Илья Самошников вывел «Локомотив» вперёд. На 46-й минуте защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество железнодорожников. На 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль.
Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар» (12). Московское «Динамо» (12) находится на четвёртом месте, «Спартак» (11) — на пятом.
- 25 августа 2024
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