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«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ после 6-го тура

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ после 6-го тура
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Московский «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 25 августа, железнодорожники обыграли «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России со счётом 3:2. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков за шесть матчей и возглавили турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты ответный мяч «Ростова» забил нападающий Роналдо. На 37-й минуте защитник Илья Самошников вывел «Локомотив» вперёд. На 46-й минуте защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество железнодорожников. На 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль.

Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар» (12). Московское «Динамо» (12) находится на четвёртом месте, «Спартак» (11) — на пятом.

Турнирная таблица РПЛ
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