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Игрок «Локо» Батраков догнал Глушенкова по результативным баллам в текущем сезоне РПЛ

Игрок «Локо» Батраков догнал Глушенкова по результативным баллам в текущем сезоне РПЛ
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отдал голевую передачу в атаке, которая привела ко второму забитому мячу в ворота «Ростова» в матче 6-го тура РПЛ. Таким образом, на счету Батракова восемь очков по системе «гол+пас», как у нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. На момент написания новости счёт в матче 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

На счету Батракова три мяча и пять голевых передач. Глушенков забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

20 июня 2024 года, санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Российский нападающий подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,3 млн.

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