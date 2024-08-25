«Торино» обыграл «Аталанту» во 2-м туре чемпионата Италии

Сегодня, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором встретились «Торино» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Турине. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, когда Давиде Дзаппакоста навесил в штрафную, и Матео Ретеги головой отправил мяч в девятку ворот «Торино». На 31-й минуте Иван Илич получил мяч на краю штрафной и элегантно перебросил его через голкипера, сравняв счёт. Ассистентом выступил Че Адамс. На 49-й минуте Че Адамс вновь проявил себя, забив победный гол и установив окончательный счёт — 2:1 в пользу «Торино». На 90+6-й минуте у «Аталанты» был шанс сравнять счёт, но Марио Пашалич очень неудачно пробил 11-метровый, не сумев переиграть голкипера.
В параллельном матче «Фиорентина» сыграла вничью с «Венецией» — 0:0.
- 25 августа 2024
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:51
-
21:44
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:58
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:42
-
20:31
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:23
-
20:19
-
20:18
-
20:15
-
20:13
-
20:08
-
20:05
-
20:03