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«Торино» обыграл «Аталанту» во 2-м туре чемпионата Италии

«Торино» обыграл «Аталанту» во 2-м туре чемпионата Италии
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Сегодня, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором встретились «Торино» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Турине. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Ретеги – 26'     1:1 Илич – 31'     2:1 Адамс – 49'    

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, когда Давиде Дзаппакоста навесил в штрафную, и Матео Ретеги головой отправил мяч в девятку ворот «Торино». На 31-й минуте Иван Илич получил мяч на краю штрафной и элегантно перебросил его через голкипера, сравняв счёт. Ассистентом выступил Че Адамс. На 49-й минуте Че Адамс вновь проявил себя, забив победный гол и установив окончательный счёт — 2:1 в пользу «Торино». На 90+6-й минуте у «Аталанты» был шанс сравнять счёт, но Марио Пашалич очень неудачно пробил 11-метровый, не сумев переиграть голкипера.

В параллельном матче «Фиорентина» сыграла вничью с «Венецией» — 0:0.

Италия — Серия А . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 0
Венеция
Венеция
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