Личка – о поражении от «Краснодара»: не всегда выигрывает тот, кто играет лучше

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что его команда неудачно сыграла в дебюте матча 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Первые пять-восемь минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил», – приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.