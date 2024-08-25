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Личка – о поражении от «Краснодара»: не всегда выигрывает тот, кто играет лучше

Личка – о поражении от «Краснодара»: не всегда выигрывает тот, кто играет лучше
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что его команда неудачно сыграла в дебюте матча 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Первые пять-восемь минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил», – приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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