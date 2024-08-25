Результаты матчей Первой лиги 25 августа

Сегодня, 25 августа, в 7-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Уфа» — «Сочи» — 3:4;

«Торпедо» Москва — «Черноморец» — 1:1;

«Балтика» — «КАМАЗ» — 1:0;

«Чайка» — «Енисей» 2:0.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 14 баллов после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 13 очков в семи встречах.

В зоне вылета находятся «Тюмень», «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник». Эти команды набрали по пять очков после семи игр.