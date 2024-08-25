Брайан Идову оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне

Бывший защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал игру железнодорожников в текущем сезоне РПЛ

«Рад за команду, потому что после ухода Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и потери лучшего ассистента чемпионата и главной сейчас звезды чемпионата Максима Глушенкова казалось, что сезон будет очень тяжелым. Но Батраков раскрылся на позиции Глушенкова и Воробьев удачно действует на острие. При всех потерях команда несется, команда выигрывает и, главное, команда играет вариативно. У «Локомотива» присутствует характер, несмотря на то, что ребята молодые», — приводит слова Идову «РБ Спорт»

Летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.