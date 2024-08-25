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Английская Премьер-лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Английская Премьер-лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 25 августа, матчем «Ливерпуль» — «Брентфорд» завершился 2-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.

24 августа, суббота:

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1;
«Саутгемптон» — «Ноттингем Форест» — 0:1;
«Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун» — 4:1;
«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0;
«Фулхэм» — «Лестер» — 2:1;
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 0:2;
«Астон Вилла» — «Арсенал» — 0:2.

25 августа, воскресенье:

«Вулверхэмптон» — «Челси» — 2:6;
«Борнмут» — «Ньюкасл» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Брентфорд» — 2:0.

После 2-го тура английской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Брайтон». Замыкает тройку лидеров «Арсенал».

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