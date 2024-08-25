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«Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги

«Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. «Хайденхайм» одержал победу со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Ваннер – 66'     0:2 Шёппнер – 82'    
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