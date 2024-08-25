«Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. «Хайденхайм» одержал победу со счётом 2:0.