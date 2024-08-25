«Наполи» согласовал трансфер Мактоминея из «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн

Итальянский «Наполи» достиг соглашения с английским «Манчестер Юнайтед» о трансфере полузащитника Скотта Мактоминея. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 30 млн плюс процент от будущей продажи футболиста. Сделка будет завершена после согласования личных условий контракта с игроком.

Отмечается, что продажа 27-летнего шотландца поможет «Манчестер Юнайтед» соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Кроме того, уход Мактоминея может способствовать подписанию полузащитника «ПСЖ» Мануэля Угарте.

Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он провёл 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четвре результативные передачи.