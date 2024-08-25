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«Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах

«Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах
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«Локомотив» оказался сильнее «Ростова» (3:1) в матче 6-го тура РПЛ. Таким образом, «Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

Ранее «Локомотив» разгромил «Ахмат» со счётом 5:0 в матче 3-го тура РПЛ, а также уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. В игре 5-го тура «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Кроме того, железнодорожники победили «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2) в играх Фонбет Кубка России.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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