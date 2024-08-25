«Локомотив» оказался сильнее «Ростова» (3:1) в матче 6-го тура РПЛ. Таким образом, «Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

Ранее «Локомотив» разгромил «Ахмат» со счётом 5:0 в матче 3-го тура РПЛ, а также уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. В игре 5-го тура «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Кроме того, железнодорожники победили «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2) в играх Фонбет Кубка России.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.