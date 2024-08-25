Матвей Сафонов опубликовал совместную фотографию с Далером Кузяевым

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в социальной сети опубликовал фотографию с полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым.

Фото: Скрин из соцсетей Матвея Сафонова

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого клуб купил за всю свою историю. Трансфер оценивался в € 20 млн.

16 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Франции между «Гавром» и «ПСЖ». Команды сыграли на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:1. Сафонов в том матче не играл. Кузяев провёл на поле всю встречу.