Нападающий Лусьяно Гондоу подтвердил свой трансфер в «Зенит»

Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу подтвердил предстоящий трансфер в петербургский «Зенит».

«Они с самого начала проявили серьёзный интерес. Это замечательный клуб и очень хороший шаг в моей карьере», — приводит слова аргентинца SportsCenter в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее агент Гондоу подтвердил, что футболист близок к переходу в «Зенит».

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.