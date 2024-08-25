«В этой игре получился авантюрный футбол». Юран — о матче «Динамо» и «Краснодара»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). Единственный гол в игре забил нападающий «Краснодара» Виктор Са, отличившись на 25-й минуте.

«Краснодар» по делу обыграл «Динамо». Кордоба не использовал 3–4 момента. «Быки» были ближе к победе. В первом тайме они играли с преимуществом. В этой игре получился авантюрный футбол. Мне кажется, что Агкацев сегодня сыграл здорово, хороший вратарь. Никакой паники в связи с уходом Сафонова быть не должно, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.