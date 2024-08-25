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Рыскин: «Ростов» обязательно напишет ЭСК, с «Локо» была однозначная ошибка VAR

Рыскин: «Ростов» обязательно напишет ЭСК, с «Локо» была однозначная ошибка VAR
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3). В качестве главного арбитра игры выступил Владимир Москалёв.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Почему не получилось? Была хорошая игра, много моментов. Не получилось их реализовать. Показалось, что у «Локомотива» не столько было моментов, сколько удалась реализация.

Считаю, что пенальти был. Переписывался с бывшими арбитрами — они тоже считают, что это пенальти. Писали, что на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Мы обязательно напишем в ЭСК и обязательно прочитаем, почему не пенальти. Это однозначно ошибка VAR. Для меня это пенальти», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.

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