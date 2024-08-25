Рыскин: «Ростов» обязательно напишет ЭСК, с «Локо» была однозначная ошибка VAR

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3). В качестве главного арбитра игры выступил Владимир Москалёв.

«Почему не получилось? Была хорошая игра, много моментов. Не получилось их реализовать. Показалось, что у «Локомотива» не столько было моментов, сколько удалась реализация.

Считаю, что пенальти был. Переписывался с бывшими арбитрами — они тоже считают, что это пенальти. Писали, что на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Мы обязательно напишем в ЭСК и обязательно прочитаем, почему не пенальти. Это однозначно ошибка VAR. Для меня это пенальти», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.