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Спортдиректор «Ростова» Рыскин: в РПЛ запредельное количество судейских ошибок

Спортдиректор «Ростова» Рыскин: в РПЛ запредельное количество судейских ошибок
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Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин высказался судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Не знаю, что с судейством. Это не к нам вопрос. Прошлый тур был более-менее неплохой. А до этого кошмар, что творилось, — запредельное количество ошибок», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 25 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2.

После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.

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