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Рыскин: клубы РПЛ с Мажичем в разных вселенных, мы обращаемся в ЭСК ради смеха

Рыскин: клубы РПЛ с Мажичем в разных вселенных, мы обращаемся в ЭСК ради смеха
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3) высказался о главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милораде Мажиче.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«С Мажичем поговорить не удалось на матче. Мы же в разных вселенных — ему неинтересно общаться с клубами, а нам уже и с ним неинтересно. Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся, а потом между собой созваниваемся, какие формулировки.

А вы что-то слышали толковое от Милорада? По решениям ЭСК кто-то может сказать, что оно было обосновано. У нас впечатление, что меньше половины решений обоснованы», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.

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