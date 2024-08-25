Рыскин: клубы РПЛ с Мажичем в разных вселенных, мы обращаемся в ЭСК ради смеха

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3) высказался о главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милораде Мажиче.

«С Мажичем поговорить не удалось на матче. Мы же в разных вселенных — ему неинтересно общаться с клубами, а нам уже и с ним неинтересно. Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся, а потом между собой созваниваемся, какие формулировки.

А вы что-то слышали толковое от Милорада? По решениям ЭСК кто-то может сказать, что оно было обосновано. У нас впечатление, что меньше половины решений обоснованы», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.