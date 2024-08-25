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ПАОК обыграл «Панетоликос», Чалов отыграл 71 минуту, Оздоев вышел на замену

ПАОК обыграл «Панетоликос», Чалов отыграл 71 минуту, Оздоев вышел на замену
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ПАОК победил «Панетоликос» во втором туре чемпионата Греции по футболу сезона-2024/25. Матч прошёл 25 августа в Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Греция — Суперлига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
2 : 0
Панетоликос
Агринион
1:0 Састре – 51'     2:0 Тиссудали – 79'    

На 51-й минуте защитник Жоан Састре открыл счёт в матче. На 79-й минуте нападающий Тарик Тиссаудали удвоил преимущество ПАОКа.

Российский форвард Фёдор Чалов вышел в стартовом составе хозяев и был заменён на 71-й минуте на автора второго гола Тиссаудали. Другой россиянин, полузащитник Магомед Оздоев, начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте, заменив Мади Камара.

ПАОК проведёт следующий матч чемпионата Греции 1 сентября на выезде против «Атромитоса», а «Панетоликос» 31 августа примет «Пансеррайкос» на своём поле.

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