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Спортдиректор «Ростова»: обращаться в ЭСК пропадает желание, чувствуем себя идиотами

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о значимости обращений в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матчей.

«У нас единственный шанс получить хоть какую-то общественную реакцию и ответную реакцию — обратиться в ЭСК. Больше мы ничего не имеем права сделать. Мы обращаемся, но с такими ответами уже пропадает желание. Чувствуем себя идиотами», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 25 августа, «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» в выездном матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за восемь матчей. На первом месте располагается «Локомотив» (15).