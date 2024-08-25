Спортдиректор «Ростова»: обращаться в ЭСК пропадает желание, чувствуем себя идиотами
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о значимости обращений в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матчей.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10' 1:1 Роналдо – 13' 2:1 Самошников – 37' 3:1 Тикнизян – 46' 3:2 Роналдо – 90+6'
«У нас единственный шанс получить хоть какую-то общественную реакцию и ответную реакцию — обратиться в ЭСК. Больше мы ничего не имеем права сделать. Мы обращаемся, но с такими ответами уже пропадает желание. Чувствуем себя идиотами», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Сегодня, 25 августа, «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» в выездном матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.
«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за восемь матчей. На первом месте располагается «Локомотив» (15).
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