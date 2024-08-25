Результаты матчей РПЛ 25 августа

Сегодня, 25 августа, в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» — 3:1;

«Динамо» Москва — «Краснодар» — 0:1;

«Локомотив» — «Ростов» — 3:2.

После 6-го тура турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

В зоне вылета находятся воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Обе команды набрали по четыре очка после шести игр.