Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей РПЛ 25 августа

Результаты матчей РПЛ 25 августа
Комментарии

Сегодня, 25 августа, в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

  • «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» — 3:1;
  • «Динамо» Москва — «Краснодар» — 0:1;
  • «Локомотив» — «Ростов» — 3:2.

После 6-го тура турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

В зоне вылета находятся воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Обе команды набрали по четыре очка после шести игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android