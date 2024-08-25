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Спортдиректор «Ростова» Рыскин: понимаю, как Андрееву больно — его команда страдает

Спортдиректор «Ростова» Рыскин: понимаю, как Андрееву больно — его команда страдает
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал коллегу из «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который ранее жестко высказывался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«С формой посыла спортивного директора «Оренбурга» не согласен, но с посылом да. Его команда страдает. Понимаю, как ему больно. Получилось очень эмоционально. Но эмоции мне его понятны», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 25 августа, «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» в выездном матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за восемь матчей. На первом месте располагается «Локомотив» (15).

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