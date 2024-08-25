Спортдиректор «Ростова» Рыскин назвал причины некачественного судейства в РПЛ

Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин поделился мнением о причинах некачественного судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Честно говоря, прошлый сезон был более качественный по работе судей. Не могу сказать, что поменялось. Может, на сборах не так объяснили или ввели новые требования. Никто не понимает. Общаюсь с коллегами, но они тоже не понимают.

У нас квалифицированные арбитры. Думаю, им поставили какие-то критерии. Не объяснили на сборах трактовки, не подвели под единый знаменатель. Надеюсь, что как-то с этим связано. По квалификации арбитры проводят великолепные матчи. Просто ощущение, что они сами иногда не понимают, что с них требуют. В одном туре ставится пенальти и говорят, что это пенальти. А через тур та же бригада говорит, что не пенальти. ЭСК их опять оправдывает. Надеюсь, что это не предвзятость», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.