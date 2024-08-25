Рыскин: сначала плохое судейство, потом давление клубов. Последовательность надо соблюдать

Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) рассказал о взаимосвязи между судейством и давлении клубов.

— Снижается ли уровень судейства от давления клубов?

— Давайте так, сначала происходит плохое судейство, а потом уже давление от клубов и высказывания. Последовательность надо соблюдать. Объяснения плохо судейства у меня нет, — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.