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Рыскин: сначала плохое судейство, потом давление клубов. Последовательность надо соблюдать

Рыскин: сначала плохое судейство, потом давление клубов. Последовательность надо соблюдать
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Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) рассказал о взаимосвязи между судейством и давлении клубов.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

— Снижается ли уровень судейства от давления клубов?

— Давайте так, сначала происходит плохое судейство, а потом уже давление от клубов и высказывания. Последовательность надо соблюдать. Объяснения плохо судейства у меня нет, — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.

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