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Чемпионат России по футболу: результаты 6-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: результаты 6-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 25 августа, завершился 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 6-го тура чемпионата России:

23 августа, пятница

  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала — 2:0.

24 августа, суббота

  • ЦСКА — «Акрон» — 4:0;
  • «Факел» — «Оренбург» — 1:0;
  • «Зенит» — «Спартак» — 0:0;
  • «Ахмат» — «Химки» — 3:3.

25 августа, воскресенье

  • «Крылья Советов» — «Пари НН» — 3:1;
  • «Динамо» Москва — «Краснодар» — 0:1.
  • «Локомотив» — «Ростов» — 3:2.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

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