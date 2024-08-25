Рыскин: клубы полтора года звали Мажича на встречу РПЛ, сейчас у всех пропало желание

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил возможность смены руководителя департамента судейства и инспектирования. Сейчас должность занимает Милорад Мажич.

«С точки зрения судейства клубы не решают ничего. Мы не имеем отношения к судейству, это тема РФС. Мы переодически обращаемся. Уже полтора года где-то звали на встречу Мажича, но он не приехал в РПЛ. Сейчас, кажется, у всех пропало желание с ним встречаться.

Если смена руководителя поменяет судейство, конечно, я за. Но не уверен, что это поменяет в лучшую сторону. Я не так хорошо разбираюсь в судействе, чтобы делать далеко идущие выводы. Принесет ли смена Мажича пользу, пусть решают в РФС. Если принесет, пусть меняют. Нам главное, чтобы были единые трактовки по ходу всего чемпионата», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.