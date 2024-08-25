Дмитрий Воробьёв: «Локомотиву» рано смотреть турнирную таблицу, но мы верим в себя
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Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10' 1:1 Роналдо – 13' 2:1 Самошников – 37' 3:1 Тикнизян – 46' 3:2 Роналдо – 90+6'
«Тяжёлая игра. «Ростов» — непростая команда, которая бьётся до последнего. Но мы не расслаблялись, играли до конца. Все молодцы. Пока рано смотреть в турнирную таблицу. Готовимся от матча к матчу. Но результаты говорят о правильном направлении работы. Мы верим в себя, в свои силы и отталкиваемся от этого», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.
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