Дмитрий Воробьёв: «Локомотиву» рано смотреть турнирную таблицу, но мы верим в себя

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

«Тяжёлая игра. «Ростов» — непростая команда, которая бьётся до последнего. Но мы не расслаблялись, играли до конца. Все молодцы. Пока рано смотреть в турнирную таблицу. Готовимся от матча к матчу. Но результаты говорят о правильном направлении работы. Мы верим в себя, в свои силы и отталкиваемся от этого», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.