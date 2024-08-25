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Дмитрий Воробьёв отреагировал на первое попадание в расширенный список сборной России

Дмитрий Воробьёв отреагировал на первое попадание в расширенный список сборной России
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России.

«Первый раз попал в расширенный список сборной. Теперь надо в окончательный попасть, но всё зависит от тренерского штаба, какое решение примут. Каждый соперник будет по своему индивидуальный, но главное выиграть. Но про них ничего не знаю», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда выиграла у Сербии со счётом 4:0. 7 июня подопечные Карпина обыграли Беларусь — 4:0.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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