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Батраков высказался о результатах «Локомотива» в первой части сезона

Батраков высказался о результатах «Локомотива» в первой части сезона
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков после победы над «Ростовом» в матче 6-го тура РПЛ со счётом 3:2 оценил результаты своей команды в первой части сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Пока это только промежуточный результат. Чемпионат только начался. Надо смотреть на дистанции и продолжать работать. Готовиться к матчу с «Краснодаром» надо как обычно, а на игре выкладываться и стараться играть в футбол», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке. «Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

Турнирная таблица РПЛ
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