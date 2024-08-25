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Батраков: приятно попасть в расширенный список сборной России, долго к этому шёл

Батраков: приятно попасть в расширенный список сборной России, долго к этому шёл
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о вызове в сборную России.

«Определённо приятно попасть в расширенный список сборной России. Я к этому долго шёл, но это только расширенный список. Теперь надо попасть дальше», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). В состав национальной команды попал Батраков.

Напомним, сборная России по футболу с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.

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