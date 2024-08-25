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Тикнизян: был в шоке, что «Локомотив» забил спустя восемь секунд второго тайма

Тикнизян: был в шоке, что «Локомотив» забил спустя восемь секунд второго тайма
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о быстром голе во втором тайме матча 6-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Атака — это то, что мы наигрываем на тренировках. Я испытал неожиданность. Немного был в шоке, что мы забили спустя восемь секунд, как вышли на второй тайм. Когда я это осознал, то было очень приятно. Огромное спасибо Диме Воробьёву, что отдал мне пас. Благодарен ему. По-сути мне оставалось только подставить ногу, это я и сделал», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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