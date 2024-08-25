Тикнизян: был в шоке, что «Локомотив» забил спустя восемь секунд второго тайма

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о быстром голе во втором тайме матча 6-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

«Атака — это то, что мы наигрываем на тренировках. Я испытал неожиданность. Немного был в шоке, что мы забили спустя восемь секунд, как вышли на второй тайм. Когда я это осознал, то было очень приятно. Огромное спасибо Диме Воробьёву, что отдал мне пас. Благодарен ему. По-сути мне оставалось только подставить ногу, это я и сделал», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.