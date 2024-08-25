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Тикнизян: первые пять секунд после голов не отдаю отчёт, что делаю — всегда рад

Тикнизян: первые пять секунд после голов не отдаю отчёт, что делаю — всегда рад
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями после забитого гола в матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом», который закончился со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Эмоциональные последствия после забитого мяча. В первые пять секунд, когда я забиваю, не отдаю себе отчёт, что я делаю. Просто я всегда рад. В особенности, когда я забиваю. Для меня это счастье большое. Да, я сейчас понимаю, что в моём праздновании где-то есть отсылка к Кантоне, но я и Кантона — это две разные вселенные. Мне до него далеко. Это топ футболист», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке. «Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

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