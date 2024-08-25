Тикнизян: первые пять секунд после голов не отдаю отчёт, что делаю — всегда рад

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями после забитого гола в матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом», который закончился со счётом 3:2.

«Эмоциональные последствия после забитого мяча. В первые пять секунд, когда я забиваю, не отдаю себе отчёт, что я делаю. Просто я всегда рад. В особенности, когда я забиваю. Для меня это счастье большое. Да, я сейчас понимаю, что в моём праздновании где-то есть отсылка к Кантоне, но я и Кантона — это две разные вселенные. Мне до него далеко. Это топ футболист», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке. «Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.