Наир Тикнизян: нет смысла в промежуточных итогах, идём очень плотно

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, что команда поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Нет смысла в промежуточных итогах. Прошло шесть туров. Вы знаете, как наш чемпионат устроен: мы второй сезон идём в таблице очень плотно. В седьмом туре ты можешь свалиться с первого на третье, а с третьего подняться на первое. Нет смысла об этом говорить», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 25 августа, «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России со счётом 3:2.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей.