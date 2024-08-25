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Наир Тикнизян: нет смысла в промежуточных итогах, идём очень плотно

Наир Тикнизян: нет смысла в промежуточных итогах, идём очень плотно
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, что команда поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Нет смысла в промежуточных итогах. Прошло шесть туров. Вы знаете, как наш чемпионат устроен: мы второй сезон идём в таблице очень плотно. В седьмом туре ты можешь свалиться с первого на третье, а с третьего подняться на первое. Нет смысла об этом говорить», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 25 августа, «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России со счётом 3:2.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей.

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