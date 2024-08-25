Тикнизян: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», они дают играть

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о возможности конкуренции с санкт-петербургским «Зенитом».

— Есть ощущение, что можно играть против «Зенита».

— Несмотря на то что «Зенит» — лучшая команда России, уже второй сезон мы видим, что можно составить им конкуренцию. Они дают играть. Отвечу — да, можем», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 25 августа, железнодорожники обыграли «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России со счётом 3:2.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.