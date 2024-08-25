Тикнизян: у Глушенкова есть полезный пофигизм — это делает его сильнее

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что поддерживает связь с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым. Глушенков этим летом перешёл в «Зенит» из «Локомотива».

— Поддерживаете связь с Глушенковым?

— Сразу с Сережей Пиняевым позвонили после той игры, когда он получил травму. Ребята звонили ему из раздевалки по видеосвязи, пожелали здоровья.

Какие я могу ему советы давать? Надо у него советы спрашивать. Кто-то хочет общаться с прессой, а кто-то — нет. Дело каждого. Видео про клоунов видел. В этом весь Макс. У него есть такой полезный пофигизм. Это то, что делает его сильнее.

Он пофигист — это играет ему на руку. Он добрый и отзывчивый парень. У меня к нему только положительные эмоции, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.