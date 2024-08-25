Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян: у Глушенкова есть полезный пофигизм — это делает его сильнее

Тикнизян: у Глушенкова есть полезный пофигизм — это делает его сильнее
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что поддерживает связь с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым. Глушенков этим летом перешёл в «Зенит» из «Локомотива».

— Поддерживаете связь с Глушенковым?
— Сразу с Сережей Пиняевым позвонили после той игры, когда он получил травму. Ребята звонили ему из раздевалки по видеосвязи, пожелали здоровья.

Какие я могу ему советы давать? Надо у него советы спрашивать. Кто-то хочет общаться с прессой, а кто-то — нет. Дело каждого. Видео про клоунов видел. В этом весь Макс. У него есть такой полезный пофигизм. Это то, что делает его сильнее.

Он пофигист — это играет ему на руку. Он добрый и отзывчивый парень. У меня к нему только положительные эмоции, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
Тикнизян: был в шоке, что «Локомотив» забил спустя восемь секунд второго тайма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android