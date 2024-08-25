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Карпин иронично ответил, о чём говорили в раздевалке в перерыве матча с «Локо»

Карпин иронично ответил, о чём говорили в раздевалке в перерыве матча с «Локо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в шутливой форме рассказал о беседе с игроками своей команды в перерыве матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Говорили, что надо третий гол пропустить сразу на первой секунде. Я попросил. О чём говорили?!

Внимательно. Третий гол если пропустим, будут проблемы. Как раз про это и говорили», — ответил Карпин на пресс-конференции.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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