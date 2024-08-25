Карпин иронично ответил, о чём говорили в раздевалке в перерыве матча с «Локо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в шутливой форме рассказал о беседе с игроками своей команды в перерыве матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Говорили, что надо третий гол пропустить сразу на первой секунде. Я попросил. О чём говорили?!

Внимательно. Третий гол если пропустим, будут проблемы. Как раз про это и говорили», — ответил Карпин на пресс-конференции.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.