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«Эмполи» одержал выездную победу над «Ромой» в 2-м туре Серии А

В воскресенье, 25 августа, на стадионе «Олимпико» в Риме состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором встречались «Рома» и «Эмполи». Гости одержали победу со счётом 2:1.

В концовке первого тайма на 45-й минуте «Эмполи» открыл счёт: Эммануэль Гьяси точно пробил головой после передачи Лоренцо Коломбо. На 61-й минуте Коломбо удвоил преимущество команды, реализовав пенальти в правый верхний угол. «Рома» смогла отыграть один мяч на 81-й минуте: Эльдор Шомуродов замкнул навес от Томмазо Бальданзи ударом головой в правый нижний угол.

На данный момент «Эмполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, а «Рома» опустилась на 15-е место.

Следующий матч «адзурри» проведёт 31 августа на выезде с «Болоньей». Жёлто-красные 1 сентября отправится в гости к «Ювентусу».