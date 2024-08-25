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«Марсель» и «Реймс» поделили очки в матче Лиги 1

«Марсель» и «Реймс» поделили очки в матче Лиги 1
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Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Хакимом Бен Эль-Хаджи. Итоговый результат — 2:2.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Реймс
Реймс
1:0 Арит – 25'     1:1 Акьем – 51'     1:2 Фофана – 55'     2:2 Гринвуд – 71'    

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марсела» Амин Арит, которому ассистировал защитник Кентен Мерлен. На 51-й минуте отметился голом защитник «Рейма» Серхио Акьем. На 55-й минуте полузащитник «Реймса» Яя Фофана вывел свою команду вперёд. На 71-й минуте забил нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд — 2:2.

В матче 1-го тура «Марсель» в гостях разгромил «Брест» со счётом 5:1. В свою очередь, «Реймс» на своём поле уступил «Лиллю» со счётом 0:2.

Турнирная таблица Лиги 1
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