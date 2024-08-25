«Марсель» и «Реймс» поделили очки в матче Лиги 1

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Хакимом Бен Эль-Хаджи. Итоговый результат — 2:2.

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марсела» Амин Арит, которому ассистировал защитник Кентен Мерлен. На 51-й минуте отметился голом защитник «Рейма» Серхио Акьем. На 55-й минуте полузащитник «Реймса» Яя Фофана вывел свою команду вперёд. На 71-й минуте забил нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд — 2:2.

В матче 1-го тура «Марсель» в гостях разгромил «Брест» со счётом 5:1. В свою очередь, «Реймс» на своём поле уступил «Лиллю» со счётом 0:2.