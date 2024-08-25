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«Со скамейки показалось, что пенальти был». Тренер «Ростова» Карпин — о матче с «Локо»

«Со скамейки показалось, что пенальти был». Тренер «Ростова» Карпин — о матче с «Локо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота «Локомотива» в очном матче 6-го тура РПЛ, который закончился победой красно-зелёных со счётом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«По поводу был или не был. Мне показалось со скамейки, что да, был. VAR, видимо, смотрел, но судья сказал, что Осипенко ударил игрока «Локомотива».

Ещё раз повторяю, я не смотрел, но со скамейки, ещё раз говорю, показалось во всяком случае, что да, был пенальти, был слышен звук удара.

Не знаю, кто кого ударил. Видите, как судьи трактуют, как удар Осипенко, что Осипенко кого-то ударил. Трактуют они, как хотят.

Головами сталкиваются в первом тайме… Роналдо, не помню с кем, говорят, это не фол. Роналдо играет головой, ему в голову втыкаются головой — это не фол. Потом Игнатов с кем-то там тоже головой, головами сталкивается… Говорит: «Нет, это был толчок».

Ну, понимаете? Поэтому отговорки есть на всё, поэтому даже не хочу про них говорить, смысла не вижу», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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