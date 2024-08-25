«Со скамейки показалось, что пенальти был». Тренер «Ростова» Карпин — о матче с «Локо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота «Локомотива» в очном матче 6-го тура РПЛ, который закончился победой красно-зелёных со счётом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«По поводу был или не был. Мне показалось со скамейки, что да, был. VAR, видимо, смотрел, но судья сказал, что Осипенко ударил игрока «Локомотива».

Ещё раз повторяю, я не смотрел, но со скамейки, ещё раз говорю, показалось во всяком случае, что да, был пенальти, был слышен звук удара.

Не знаю, кто кого ударил. Видите, как судьи трактуют, как удар Осипенко, что Осипенко кого-то ударил. Трактуют они, как хотят.

Головами сталкиваются в первом тайме… Роналдо, не помню с кем, говорят, это не фол. Роналдо играет головой, ему в голову втыкаются головой — это не фол. Потом Игнатов с кем-то там тоже головой, головами сталкивается… Говорит: «Нет, это был толчок».

Ну, понимаете? Поэтому отговорки есть на всё, поэтому даже не хочу про них говорить, смысла не вижу», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.