Валерий Карпин: ЭСК — орган непонятно зачем созданный

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об экспертно-судейской комиссии РФС.

«По-моему, у всех [решения ЭСК] вызывают не улыбку, а смех. Истерический смех. Орган непонятно зачем созданный.

Не знаю, в чём проблема. Не ко мне вопрос, ребята. Обращайтесь выше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сегодня, 25 августа, «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» в выездном матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за восемь матчей. На первом месте располагается «Локомотив» (15).