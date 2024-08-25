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Валерий Карпин: ЭСК — орган непонятно зачем созданный

Валерий Карпин: ЭСК — орган непонятно зачем созданный
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об экспертно-судейской комиссии РФС.

«По-моему, у всех [решения ЭСК] вызывают не улыбку, а смех. Истерический смех. Орган непонятно зачем созданный.

Не знаю, в чём проблема. Не ко мне вопрос, ребята. Обращайтесь выше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сегодня, 25 августа, «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» в выездном матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за восемь матчей. На первом месте располагается «Локомотив» (15).

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