«Наполи» обыграл «Болонью» во 2-м туре Серии А

Сегодня, 25 августа, на стадионе имени Марадоны в Неаполе состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором «Наполи» принимал «Болонью». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Джованни Ди Лоренцо открыл счёт после точной подачи Хвичи Кварацхелии, отправив мяч в нижний угол ворот. Во втором тайме, на 75-й минуте, Кварацхелия отличился, прорвавшись через двух защитников и отправив мяч в сетку с помощью рикошета. На 90+5-й минуте Джованни Симеоне закрепил успех «Наполи», пробив по воротам после передачи Давида Нереса.

Следующий матч «Наполи» проведёт 31 августа дома с «Пармой». «Болонья» в тот же день примет на своём поле «Эмполи».