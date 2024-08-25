«Наполи» обыграл «Болонью» во 2-м туре Серии А
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Сегодня, 25 августа, на стадионе имени Марадоны в Неаполе состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором «Наполи» принимал «Болонью». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
Италия — Серия А . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Ди Лоренцо – 45+2' 2:0 Кварацхелия – 75' 3:0 Симеоне – 90+4'
В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Джованни Ди Лоренцо открыл счёт после точной подачи Хвичи Кварацхелии, отправив мяч в нижний угол ворот. Во втором тайме, на 75-й минуте, Кварацхелия отличился, прорвавшись через двух защитников и отправив мяч в сетку с помощью рикошета. На 90+5-й минуте Джованни Симеоне закрепил успех «Наполи», пробив по воротам после передачи Давида Нереса.
Следующий матч «Наполи» проведёт 31 августа дома с «Пармой». «Болонья» в тот же день примет на своём поле «Эмполи».
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