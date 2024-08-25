«Если бы я так сказал, что бы со мной было?» Карпин — о словах Андреева про судейство

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе.

«Посыл, наверное, недопустимый. Если бы я так сказал, представьте, половину бы сказал, что бы со мной было? В комитет по этике меня бы не отправили. Меня бы в КДК. Игр на 10, если бы не на больше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады после матча «Ростовом» (2:3). Затем в службе коммуникаций РФС сообщили, что комитет по этике рассмотрит высказывания Андреева. 30 августа комитет по этике РФС вынесет вердикт по поведению функционера.