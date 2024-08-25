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«Ювентус» объявил о переходе нападающего Николаса Гонсалеса из «Фиорентины»

«Ювентус» объявил о переходе нападающего Николаса Гонсалеса из «Фиорентины»
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Туринский «Ювентус» официально сообщил о переходе нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса в туринский клуб. Игрок присоединился к «Ювентусу» на правах аренды сроком на один год.

«Начиная с дебютного сезона-2021/2022 в Серии А, Николас Гонсалес выполнил 116 обводок. Только пять нападающих показали лучшие результаты, чем он за этот период.

Теперь он готов принять этот новый вызов.

Добро пожаловать к чёрно-белым, Нико, увидимся на поле», — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба.

Николас Гонсалес в прошлом сезоне сыграл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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