«Ювентус» объявил о переходе нападающего Николаса Гонсалеса из «Фиорентины»

Туринский «Ювентус» официально сообщил о переходе нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса в туринский клуб. Игрок присоединился к «Ювентусу» на правах аренды сроком на один год.
«Начиная с дебютного сезона-2021/2022 в Серии А, Николас Гонсалес выполнил 116 обводок. Только пять нападающих показали лучшие результаты, чем он за этот период.
Теперь он готов принять этот новый вызов.
Добро пожаловать к чёрно-белым, Нико, увидимся на поле», — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба.
Николас Гонсалес в прошлом сезоне сыграл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.