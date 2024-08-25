Аршавин: «Зениту» не хватает Глушенкова

Бывший российский футболист, ныне член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отсутствии Максима Глушенкова в составе сине-бело-голубых.

«Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона. Глушенков пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась накануне. Она завершилась ничейным результатом (0:0).