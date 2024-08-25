Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: «Зениту» не хватает Глушенкова

Аршавин: «Зениту» не хватает Глушенкова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист, ныне член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отсутствии Максима Глушенкова в составе сине-бело-голубых.

«Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона. Глушенков пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась накануне. Она завершилась ничейным результатом (0:0).

Материалы по теме
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android