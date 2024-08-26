«Выстраданные три очка». Щербаченко — о победе «Краснодара» в матче с «Динамо» Москва

Российский тренер Фёдор Щербаченко поделился мнением о выездной победе «Краснодара» в матче с московским «Динамо» (1:0) в 6-м туре чемпионата России.

«Краснодару» воздалось за нереализованные моменты в прошлых матчах. Но не сказать, что он одержал прямо безапелляционную победу. Это скорее выстраданные три очка. «Динамо» создало много моментов, у того же Карраскаля было приличное количество шансов забить. Очень понравился настрой «Краснодара», но системности в игре ему по-прежнему не хватает», – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. Московское «Динамо» заработало также 12 очков, но располагается на четвёртом месте.