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Аршавин оценил судейство в матче «Зенита» со «Спартаком»

Аршавин оценил судейство в матче «Зенита» со «Спартаком»
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Бывший российский футболист, ныне член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась вничью — 0:0. С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления в первом тайме? Там ему нужно было показывать желтую, когда он руками мяч схватил. Это было еще до желтой», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Спартак» идёт пятым с 11-ю очками.

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