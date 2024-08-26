Аршавин оценил судейство в матче «Зенита» со «Спартаком»

Бывший российский футболист, ныне член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась вничью — 0:0. С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления в первом тайме? Там ему нужно было показывать желтую, когда он руками мяч схватил. Это было еще до желтой», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Спартак» идёт пятым с 11-ю очками.