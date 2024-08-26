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«Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть». Галактионов — об амбициях «Локомотива»

«Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть». Галактионов — об амбициях «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура РПЛ высказался о чемпионских амбициях клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

— Можно ли сказать, что команда в этом сезоне борется за чемпионство?
— Давайте без лозунгов. Зачем вы всё хотите вытащить эти плакаты. Мы идём пошагово, как я сказал в начале. Конечно, мы — топ-клуб. Мы — «Локомотив», который борется. Вы думаете, мы боремся за какие-то энные места? Нет, мы смотрим только вперёд. И мы заявляем о том, что внутри себя каждый матч — это тот шаг, который двигает нас вперёд. И только туда мы и стремимся. А когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть, есть и есть, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

Турнирная таблица РПЛ
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